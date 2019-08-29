الحكومة تنفي إعطاء طلاب المدارس تطعيمات تسبب العقم للحد من الزيادة السكانية

نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تجريع وزارة الصحة طلاب المدارس تطعيمات تسبب العقم للحد من الزيادة السكانية، وذلك بداية من العام الدراسي الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عن قيام الوزارة بتجريع طلاب المدارس تطعيمات تسبب العقم للحد من الزيادة السكانية، مُشددةً على مطابقة كافة التطعيمات بالمدارس للمعايير الدولية والأخلاقية وعدم تسببها في أي أمراض سواء العقم أو غيره، لافتةً إلى حرص الوزارة كل الحرص على سلامة الطلاب، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين الطلاب وأولياء الأمور.



وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة قلق وذعر الطلاب وأولياء الأمور، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).