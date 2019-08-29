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لحظة انهيار مبنى ضخم بالصين .. شاهد

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:08 م
انهيار مبنى
انهيار مبنى
شيرين عادل
عرضت فضائية يورونيوز ، تقريراً بعنوان شاهد انهيار مبنى جنوب الصين.

عرض الفيديو لقطات من إنهيار مبنى مكون من طوابق عدة في مدينة شنزن من محافظة جوانجدونج جنوب الصين ، ولم يسجل وقوع إصابات بشرية جراء ذلك.

ويتضح من خلال لقطات مصورة بثت على الإنترنت أن الجزء السفلي للبناية انهار وشرخ لعواميد البناية فيما مال الجزء الأعلى منه على بناية مجاورة. وقد وصلت فرق الطوارئ على عين المكان، حيث بدأت عمليات البحث والانقاذ. أما سبب وقوع الكارثة فمازال رهن التحقيق الجاري.

يذكر أن وسائل إعلام رسمية قد كشفت أمس الأربعاء أن مبنى سكنيًا قد انهار أيضا في مدينة شينتشين، بجنوب الصين، مما أدى لمحاصرة عدد غير معروف من الأشخاص.

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