برقم الجلوس .. نتيجة القبول بمدارس المتفوقين الآن عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة المتقدمين برغبات للإلتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ومدرسة المتفوقين بعين شمس للعام الدراسي 2019/2020.
وللاطلاع على النتيجة، يمكن الضغط هنا، ثم ادخال الرقم القومي، وتاريخ الميلاد، ومحافظة الميلاد، ورقــم الجـلوس امتحان المتفوقين.
وكانت قد فتحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM في محافظات (الجيزة - القاهرة – الإسكندرية – كفر الشيخ – الدقهلية – الإسماعيلية – البحر الأحمر – أسيوط – الأقصر – المنوفية – الغربية – العبور – الشرقية – قنا – بني سويف)
ووضعت الوزارة عدة شروط للتقدم لاختبارات القبول في مدارس المتفوقين، أن يكون عمر المتقدم في 1 أكتوبر 2019 لا يزيد عن 18 عامًا، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2019.
وللاطلاع على النتيجة، يمكن الضغط هنا، ثم ادخال الرقم القومي، وتاريخ الميلاد، ومحافظة الميلاد، ورقــم الجـلوس امتحان المتفوقين.
وكانت قد فتحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM في محافظات (الجيزة - القاهرة – الإسكندرية – كفر الشيخ – الدقهلية – الإسماعيلية – البحر الأحمر – أسيوط – الأقصر – المنوفية – الغربية – العبور – الشرقية – قنا – بني سويف)
ووضعت الوزارة عدة شروط للتقدم لاختبارات القبول في مدارس المتفوقين، أن يكون عمر المتقدم في 1 أكتوبر 2019 لا يزيد عن 18 عامًا، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2019.