إسرائيل على مدار الساعة.. خارجية الاحتلال مفلسة.. تل أبيب ترفع الطوارئ خوفا من حزب الله.. روسيا تخترق حزب بيني جانتس.. وليبرمان يخطط للإطاحة بـ نتنياهو

الخارجية الإسرائيلية تعلن إفلاسها

إسرائيل ترفع الطوارئ في سفاراتها بالخارج

روسيا تخترق هواتف وحواسب حزب بيني جانتس

توتر وحذر شديدان على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل

ليبرمان يكشف سيناريو الإطاحة بـ نتنياهو من الحكومة والليكود

شهدت دولة الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من الأحداث اليوم، الخميس، حيث ذكر تقرير إسرائيلي أن حزب "كاحول لافان"، برئاسة بيني جانتس، الذي ينافس على منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية، تعرض لهجوم سيبراني روسي نجح في اختراق هواتف وأجهزة حاسوب قيادات الحزب بمن فيهم جانتس.ولفت التقرير الذي أوردته القناة 12 الإسرائيلية، إلى أنه تم اكتشاف الهجوم السيبراني خلال فحص روتيني لشركة الاستخبارات التجارية CGI.وكان "كاحول لافان" تعاقد مع الشركة الخاصة بأمن المعلومات بمبلغ يتجاوز النصف مليون شيكل، في أعقاب اختراق إيران لهاتف جانتس، بالتزامن مع انتخابات الكنيست الـ21 في أبريل الماضي.وأشار التقرير إلى أن الاستنتاجات التي خلصت إليها تحقيقات الشركة تفيد بأن هناك جهات روسية نجحت باختراق جميع هواتف مسؤولي الحملة الانتخابية في "كاحول لافان"، قبل أقل من شهر على الانتخابات المقررة في 17 سبتمبر المقبل.وذكر التقرير أن الهجوم السيبراني الذي استهدف قادة "كاحول لافان" كان قويًا بشكل لافت وأن من أقدم على الاختراق يحمل خبرات سيبرانية عالية المستوى.ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نبأ إفلاس وزراة الخارجية الإسرائيلية.وقالت الصحيفة إنه في ظل الأزمة المتواصلة التي تواجهها نتيجة تقليص 350 مليون شيكل من ميزانيتها، تم إبلاغ الموظفين في الخارجية بأنه لم يعد هناك أي ميزانيات لاستضافة وفود أو ضيوف من البلاد، كما ألغيت لقاءات رسمية، وطلب من الموظفين ابتكار حلول.وبحسب الصحيفة، فإن الأزمة تفاقمت في وزارة الخارجية، لدرجة أن بعض الموظفين يستضيفون وفودا أو ضيوفا على حسابهم الشخصي.ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي إسرائيلي قوله: إن "وزارة الخارجية أفلست"، مضيفا أن بعض الموظفين دفعوا مبالغ من حسابهم الشخصي بدافع الخجل أمام وفود وضيوف وفي حالات أخرى اضطر الموظفون إلى إلغاء لقاءات مع ضيوف بسبب عدم القدرة على تقديم القهوة أو المشروبات الخفيفة لهم.وأكد موظف في الخارجية أنه تم إلغاء لقاء مع طاقم سفارة أجنبية في إسرائيل، ومع ضيفة من خارج البلاد، بسبب هذه الأزمة، كما وجدت الوزارة صعوبة في توفير ميزانية لاستضافة مسئول أفريقي كبير كان يفترض أن يصل البلاد الأسبوع القادم، وفي حالة أخرى، طلب من منظمة بحثية إسرائيلية استضافتها الخارجية في يوم دراسي إحضار طعامهم معهم بداعي عدم وجود ميزانية ضيافة.واختتمت "يديعوت" أنه في بداية الأسبوع الجاري أبلغت الوزارة الدبلوماسيين أنها لن تتمكن من تزويدهم بدفاتر يوميات العمل، علما أن الحديث عن اليوميات بسيط لا يتجاوز ثمنه 15 شيكل، بادعاء أن الوزارة لا تستطيع تحمل العبء.وكشف رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيجدور ليبرمان، عن مفاجأة تتلخص فى استعداد أعضاء فى حزب الليكود للإطاحة برئيسهم بنيامين نتنياهو.وقال ليبرمان إن مسئولين في حزب "الليكود" يستعدون لسيناريو للإطاحة بزعيم الحزب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وذلك في حال عدم فوز معسكر اليمين والحريديم بـ61 مقعدًا في انتخابات الكنيست القادمة المزمع عقدها في 17 سبتمبر المقبل.وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أضاف ليبرمان، أنه التقى خلال الأسابيع الأخيرة مع أعضاء كنيست ورؤساء بلديات وأعضاء في هيئات مركزية في حزب "الليكود"، قائلًا إنه "في حال عدم فوز معسكر اليمين والحريديم بـ61 مقعدًا في الكنيست، فإن هؤلاء المسئولين في الليكود لن يسمحوا بحل الكنيست والتوجه إلى انتخابات أخرى، ولذلك فإن الوضع الذي سينشأ يعتبر فرصة سانحة لتغيير نتنياهو"، على حد قوله.ووفقًا للصحيفة، أشار ليبرمان إلى أن "المسئولين في الليكود، يدعون أنه سيكون بإمكان كتلة الليكود في الكنيست اتخاذ قرار بشأن المرشح لتشكيل الحكومة وحدهم دون الحاجة للعودة إلى مؤسسات الليكود الأخرى، وبشأن رئيس دائم للحزب، سيضطرون في الليكود إلى إجراء انتخابات داخلية بعد تشكيل الحكومة المقبلة".وبحسب الصحيفة العبرية، علق نتنياهو على تصريحات ليبرمان، قائلًا إن "ليبرمان تعهد بدعم رئيس حزب كاحول لفان بيني جانتس، ومن يصوت لليبرمان، يكون قد صوت عمليًا لحكومة بقيادة جانتس ويائير لابيد".وكشفت الإذاعة العبرية، النقاب عن أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أوعزت إلى ممثلياتها في الخارج بإعلان الطوارئ واتخاذ الحيطة والحذر، استعدادا لمواجهة أي سيناريوهات قد يلجأ لها "حزب الله" اللبناني بعد قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا، وسقوط طائرتين مسيرتين بالضاحية الجنوبية في بيروت.كما أوعزت للسفراء الإسرائيليين وكبار دبلوماسييها التزام منازلهم خلال الأيام المقبلة وعدم الإكثار من التنقل، خاصة في دول الشرق الأقصى وأمريكا الجنوبية.ونقلت الإذاعة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنه تم "تعزيز الحراسة على الكنس والمدارس والمؤسسات اليهودية في عدد من الدول".وأضافت الإذاعة أن "إسرائيل تأخذ تهديدات حزب الله على محمل الجد، إلا أنها لا تتوانى عن القيام بما يلزم للحفاظ على أمنها"، وأضاف أن تقنيات إسرائيل المتطورة تؤهلها للقيام بخطوات وعمليات لا يستطيع الحزب ولا غيره مواجهتها أو التصدي لها.ويأتي القرار الإسرائيلي بعد أيام من اتهام تل أبيب بإرسال طائرتين مسيرتين إلى الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله وانفجار إحداها.