أوقاف المنيا تتابع مدى التزام الأئمة والعاملين بنشر صحيح الدين

تفقد الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، يرافقه الشيخ محمود توفيق رئيس قسم المساجد الأهلية، بعض قرى إدارة أوقاف سمالوط وعزبها والقافلة الدعوية بقرية إطسا.



وذلك لمتابعة مدى التزام العاملين بالمساجد بنوبتجيات العمل والتزام الأئمة بأداء رسالتهم.



كما تفقد وكيل الوزارة ومدير الدعوة الإدارات الفرعية لمتابعة التزام الموظفين بحضورهم لمقر العمل، حيث تم تفقد مقر إدارة المنيا القديمة ثم الإدارة الهندسية ثم الشئون القانونية ثم إدارة المخازن.



كما تفقد الدروس اليومية بقرية تلة بإدارة أوقاف المنيا القديمة وأبو سيدهم ومنقطين والصليبة بإدارة أوقاف سمالوط، وذلك لنشر صحيح تعاليم الدين ووسطيته واعتداله والتعايش السلمى وقبول الآخر، مؤكدًا أنه لا مجال لانتماءات حزبية أو صراعات سياسية.



