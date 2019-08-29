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حوادث

أصيب بعجز كامل.. إحالة عاطلين إلى المحاكمة بسبب مشاجرة مع آخر

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:26 م
محاكمة
محاكمة
محمد العيسوى
قرّرت نيابة الزاوية الحمراء احالة شابين الي محكمة الجنح، وذلك لاتهامهما بطعن آخر في الطريق العام بسبب خلافات بينهم ، ما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة أصابته بعجز كامل، في الزاوية الحمراء.

كشفت تحقيقات النيابة، أنه بنشوب خلاف بين المتهمين "ع. م" 18 سنة و"ج.م" 19 سنة، من ناحية، والمجني عليه "ع.ا" 18 سنة، من ناحية أخرى، ترصد المتهمان للمجني عليه بالطريق العام وقيد أحدهما حركته وطعنه الثاني بسلاح أبيض "مطواة"، وتمكن الأهالي من الإمساك بالمتهمين قبل الهرب.

وبنقل المجني عليه لاخد المستشفات ، كشف الأطباء المعالجين أن المجني عليه أصيب بعجز كامل نتيجة الطعن بسلاح أبيض "ملوث".

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بنشوب مشاجرة بمنطقة الزاوية الحمراء، وبالانتقال تبين أن المجني عليه ملقى على الأرض وغارق في دمائه، وبإجراء التحريات الأولية تبين أن المشاجرة بسبب خلافات نشبت بين الطرفين، واتُخذت الاجرائات القانونية اللازمة.

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