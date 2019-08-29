أسال الإفتاء: ما حكم تسديد الدين من مال الزوج

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال: "هل يجوز سداد دين خاص بي من زكاة مال زوجي؟"، إنه يجوز فى حاله عدم تحديد الزوج للأفراد مستحقي الذكاة.



وأضاف الشيخ محمود شلبى، أن سداد الدين من زكاة المال الخاصة بالزوج جائزة عند عدم تحديد أفراد، لافتًا أن إذا لم يحدد الزوج أحد فمن الممكن تسديد هذا الدين.



وتابع الشيخ محمود شلبي، أن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة الثمانية فى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها.

