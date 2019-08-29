ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتناول الإفطار مع أبناء مؤسسة تربية البنين للأيتام ويكرم فريق كرة القدم

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:19 م
اللواء سعيد عباس
اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
مروة فاضل
زار اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، مؤسسة تربية البنين للأيتام التابعة للجمعية النسائية لتحسين الصحة بشبين الكوم، للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة.

تفقد المحافظ الدار وحرص على تناول الإفطار مع أبناء المؤسسة وأوصى القائمين عليها بحسن معاملتهم وتلبية طلباتهم ورعايتهم من جميع الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

كما كرم المحافظ فريق كرة القدم من أبناء المؤسسة لحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة دوري ساتوك للأيتام النسخة الرابعة والمقامه بالصالة المغطاة بالنادي الأهلي، معربًا عن فخره واعتزازه بأبنائه المتفوقين وقدم لهم التهنئة على تفوقهم وتميزهم لما بذلوه من جهد متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتفوق في شتى المجالات.

أكد محافظ المنوفية، دعمه الكامل لجميع المؤسسات ودور الأيتام بنطاق المحافظة وتوفير جميع متطلباتهم، موضحًا أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالموهوبين ورعايتهم لإعداد أبطال قادرة على رفع اسم مصر عاليا فى كل المحافل الدولية لأنهم أمل الغد وثروة مصر التى يجب علينا استثمارها، وأهدى الفريق ميدالية المحافظة وشهادات تقدير.
محافظ المنوفية يتناول الإفطار مع أبناء مؤسسة تربية البنين للأيتام ويكرم فريق كرة القدم
محافظ المنوفية يتناول الإفطار مع أبناء مؤسسة تربية البنين للأيتام ويكرم فريق كرة القدم
محافظ المنوفية يتناول الإفطار مع أبناء مؤسسة تربية البنين للأيتام ويكرم فريق كرة القدم
محافظ المنوفية يتناول الإفطار مع أبناء مؤسسة تربية البنين للأيتام ويكرم فريق كرة القدم
محافظ المنوفية يتناول الإفطار مع أبناء مؤسسة تربية البنين للأيتام ويكرم فريق كرة القدم

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على نتائج دوري ساتوك لكرة القدم 2019

محافظ البحيرة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية.. صور

محافــظ المنوفية يتفقد دور الأيتام ويوزع العيدية على الأطفال بشبين الكوم

البرتغالى ريكاردو بيريرا يدعم كأس العالم للأيتام

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم الخميس 29 - 8 - 2019 وأسعار العملات الأجنبية.. فيديو

بالأسماء.. 20 ناديا ضحايا قرار إلغاء ترضية دورى المظاليم

تفاصيل.. لهذه الأسباب فشلت مفاوضات الأهلي مع روجر شميت

مدرب الأهلي الجديد يسبب أزمة عنيفة في النادي

رسميًا.. لاعب جديد من الأهلي ينضم للجونة

شارك الفلاحين فرحتهم.. محافظ الفيوم يفتتح موسم جنى القطن.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك مكشوف الصدر.. مايا دياب بإطلالة جريئة تثير متابعيها

إقبال كبير على معرض كلنا واحد في عابدين لشراء مستلزمات المدارس.. صور

بعد خبر زواجها من عمرو دياب.. أول تعليق وظهور لـ دينا الشربينى.. صور