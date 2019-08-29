محافظ المنوفية يتناول الإفطار مع أبناء مؤسسة تربية البنين للأيتام ويكرم فريق كرة القدم

زار اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، مؤسسة تربية البنين للأيتام التابعة للجمعية النسائية لتحسين الصحة بشبين الكوم، للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة.



تفقد المحافظ الدار وحرص على تناول الإفطار مع أبناء المؤسسة وأوصى القائمين عليها بحسن معاملتهم وتلبية طلباتهم ورعايتهم من جميع الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.



كما كرم المحافظ فريق كرة القدم من أبناء المؤسسة لحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة دوري ساتوك للأيتام النسخة الرابعة والمقامه بالصالة المغطاة بالنادي الأهلي، معربًا عن فخره واعتزازه بأبنائه المتفوقين وقدم لهم التهنئة على تفوقهم وتميزهم لما بذلوه من جهد متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتفوق في شتى المجالات.



أكد محافظ المنوفية، دعمه الكامل لجميع المؤسسات ودور الأيتام بنطاق المحافظة وتوفير جميع متطلباتهم، موضحًا أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالموهوبين ورعايتهم لإعداد أبطال قادرة على رفع اسم مصر عاليا فى كل المحافل الدولية لأنهم أمل الغد وثروة مصر التى يجب علينا استثمارها، وأهدى الفريق ميدالية المحافظة وشهادات تقدير.

