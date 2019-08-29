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أنا وابن عمي على الحريق.. شاب ينقذ حياة طفل فكان هذا مصيره "فيديو صادم"

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:17 م
حريق
حريق
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم، الخميس، مقطع فيديو بعنوان بطل ينقذ طفلا في الرابعة من حريق شب في الطابق الثامن.

ويعرض التقرير مخاطرة السيد، بنج، بحياته لإنقاذ قريبه الطفل (4 سنوات) حينما اندلع حريق في شقتهم الكائنة في الدور الثامن.

وحدث ذلك حينما حاول الطفل الهروب، ولم يعد أمامه سوى النافذة، فالتقطه ابن عمه من النافذة، وحمله على ظهره حتى وصلا إلى الدور السابع، حيث كان رجال الإطفاء بانتظارهما.

وأصيب ابن العم ببعض الحروق الطفيفة، بينما بقى الطفل في المستشفى تحت الملاحظة لمدة أسبوع، للتعافي من استنشاقه كمًّا كبيرًا من الدخان.

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