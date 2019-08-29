دار الإفتاء تحسم الجدل حول تحديد نوع الجنين

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تحديد نوع الجنين غير مُحرم على المستوى الفردي، مضيفًا أن تحديد النوع جائز.



وأوضح الشيخ أحمد وسام فى إجابته عن سؤال: هل تحديد نوع الجنين حرام؟ أنه جائز وغير مُحرم على المستوى الفردي.



ومن جانبه نوه الدكتور مجدي عاشور، فى إجابته عن سؤال «ما حكم تحديد جنس المولود؟»، أن معرفة ما في بطن المرأة الحامل من نوع الجنين ذكرًا كان أم أنثى لا شيئا به.



وذكر أنه استدلالا على ذلك فقد بين الإمام القرطبي أن هذا ليس من العلم بالغيب وإنما هو من قبل الاستدلال.