أسوان تحتفل باليوم العالمى للشباب بمشاركة 150 شابا وفتاة.. صور

احتفلت محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى باليوم العالمى للشباب وسط أجواء احتفالية خاصة وبمشاركة لـ 150 شابا وفتاة كممثلين لبرلمان الشباب والشباب المتميز من الإدارات الفرعية التابعة لمديرية الشباب والرياضة فى المرحلة العمرية من 17 إلى 30 سنة، وذلك لمناقشة آلية النهوض بالمنظومة التعليمية وتطويرها على الوجه الأمثل حتى تكون أداة قوية فى التنمية المستدامة.



وشهد الاحتفال عقد جلسة حوارية بعنوان "النهوض بالتعليم"، حيث حضر فعاليات الافتتاح اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة نائبًا عن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، والدكتور حسن عمر عميد كلية التربية والدكتور مصطفى محمود وكيل المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، بجانب الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم وأيضًا فتحى عبد الحافظ مدير مديرية الشباب.



وتفعيلًا لثقافة الحوار الإيجابى شهدت الجلسة الحوارية فتح باب المناقشة للشباب المشارك لعرض مقترحاتهم وأفكارهم على المسئولين، الذين قاموا بالرد عليها وتوضيحها بكل مصداقية وشفافية لتوعية الشباب بها ووضع الحلول المناسبة لها للاستفادة منها فى المرحلة القادمة لخدمة المنظومة التعليمية بالشكل المطلوب حيث تركزت الأفكار والمقترحات حول بعض المطالب الخاصة بمشاكل التعليم الأساسى والجامعى والمتمثلة فى المدرسة والمدرس والطالب والمنهج الدراسى والدروس الخصوصية، وأيضًا الكليات الجامعية وغيرها من المشاكل والمطالب الأخرى.



ومن جانبه أكد اللواء خالد جمعة على إهتمام الدولة بأبنائها بدءًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى وحتى جميع المسئولين سواء على مستوى الوزارات أو المحافظات، وقد ظهر ذلك جليًا فى حوار رئيس الجمهورية مع أبنائه من الشباب فى المؤتمرات الشبابية فى إطار من المصارحة والديمقراطية والمناقشة المفتوحة دون أى قيود والتى كان آخرها المؤتمر السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة الشهر الماضى مما يعتبر رسالة مباشرة من القيادة السياسية لشباب مصر بأنهم أصبحوا الآن في موقع المسئولية وقادرين على مواجهة جميع التحديات.



وأوضح خالد جمعه بأن هذا اللقاء يأتى ضمن الجهود المبذولة من المحافظة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحى فى العديد من مجالات العمل العام والقضايا الوطنية وفى مقدمتها قضية النهوض بمنظومة التعليم بما يصنع جيل مستنير وقادر على مواكبة التقدم التكنولوجى والأخذ بأدوات العصر الحديث للارتقاء بمصرنا الحبيبة لتكون فى مقدمة الدول الأكثر نموًا وإزدهارًا وهو الذى يتوازى فى نفس الوقت مع الجهود الحكومية التى تبذل فى جميع الاتجاهات لتنمية مهارات الشباب واستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر يتحقق معه كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى مستقبل مشرق يحمل معه الخير والرخاء والنماء لوطننا الغالى مصر.

