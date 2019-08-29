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فن

اليوم.. نانسي عجرم تحتفل مع جمهورها في كايرو فيستيفال سيتي

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:41 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
آيه عاطف
تحتفل الفنانة نانسي عجرم، مساء اليوم، الخميس، مع جمهورها في كايرو فيستفال سيتي بالقاهرة، ضمن حملة ترويجية لأحد المنتجات.

ومن المقرر أن تؤدي نانسي عجرم، عدة أغاني خاصة بها منها "بدنا نولع الجو"، وسط جمهورها والألتراس الخاص بها من ثم تنطلق إلى لبنان مرة أخرى.

وعلى جانب آخر تشارك نانسي عجرم، في لجنة تحكيم الموسم الجديد من برنامج المسابقات "The Voice kids، وذلك بجانب كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنان محمد حماقي.

كما أحيت نانسي عجرم، مؤخرا حفل غنائي ناجح في سلطنة عمان، ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي، بجانب إحيائها حفلًا غنائيًا ضخمًا في قبرص الشهر الماضي، وسط حضور جماهيري ضخم من محبّيها من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

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