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برلمان

برلمانية تكشف أهم معوقات الاستثمار الصناعى وتطالب بسرعة حلها

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:36 م
النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة
أسامة علي
قالت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة،إن المستثمر المصرى فى مجال الصناعة لن يحقق مستهدفات الدولة للنهوض بالقطاع الصناعى إلا إذا حصل على نفس المميزات التي تمنح للمستثمر الأجنبى، وأن المستثمر الأجنبى لن يأتي ليضخ استثمارات دون أن يري المستثمر المحلى يعمل".

وأضافت إيفلين متى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، يجب أن تكون هناك جدية من قبل المسؤلين فى توفير المناخ المناسب وخلق بيئة عمل تشجع المستثمر المحلى على العمل بقوة عن طريق تفعيل القوانين والقضاء على معوقات الاستثمار المتمثلة فى، تشابك الولايات، التى تعطل أصدار تراخيص المصانع، إعادة النظر فى آليات تسعير الأراضى وتوفير المرافق الضرورية لإنشاء المصانع.

وتابعت: يجب ان تكون هناك خريطة صناعية واضحة على مستوى الدولة على أن تكون كل صناعة مناسبة لطبيعة المنطقة الموجودة بها، إضافة إلى وجود آلية تمنع تراكم الضرائب على رجال الصناعة قبل بدء الانتاج.

وطالبت عضو لجنة الصناعة كافة الوزارات المتصلة بتطوير التنسيق بين الوزارات لتذليل العقبات أمام كافة المستثمرين.

وكان المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، قد عقد اجتماعًا مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشهده القيادات المختلفة بالهيئتين وبحضور المهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة، وذلك للوصول لأفضل السبل لخدمة الاستثمار الصناعي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدة محاور، أهمها خريطة الاستثمار الصناعي, والعمل على التنسيق الكامل في مجال اصدار التراخيص الصناعية الخاصة بالمشروعات الاستثمارية التي يتم طرحها من جانب الحكومة لتلبية متطلبات القطاع الاستثماري الصناعي وتدعيم عمليات الترويج الصناعي المشتركة.

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