لتركيب محابس.. قطع المياه عن بعض مناطق مدينة أسوان غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، تركيب محابس السحب والطرد لعنبر الطلمبات بمحطة جبل شيشة.



وأشار بيان الشركة، اليوم، الخميس، إلى أن هذه الأعمال سيترتب عليها قطع مياه الشرب عن جميع المناطق الواقعة بطريق السادات وأيضًا الواقعة على طريق السماد، بالإضافة إلى مناطق (المحمودية – الصداقة الجديدة – الصداقة القديمة – الحكروب – السيل – كيما – المنطقة الصناعية – الشلال – جبل شيشة).



وتابع بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى أن انقطاع المياه سيتم اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس الحالى وحتى الثامنة من صباح اليوم التالي السبت الموافق 31 أغسطس 2019.



وأهابت محافظة أسوان وشركة مياه الشرب والصرف الصحى المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.