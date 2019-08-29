قيادي بمستقبل وطن: مشاركة السيسي بمؤتمر التيكاد تؤكد الدور المصري نحو توجهات القارة الأفريقية

أشاد المهندس عبدالله سعيد عضو الامانة المركزية بحزب مستقبل وطن بالحضور المصري القوي في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية بمدينة «يوكوهاما» اليابانية، حيث يشكل مؤتمر «تيكاد 7» نقطة تحول في مسار التعاون بين دول القارة الأفريقية واليابان، و تؤسس تلك القمة لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ترتكز على المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية وتعزيز مساهمة اليابان في تنمية القارة الأفريقية.





وأضاف "سعيد" في تصريحات صحفية له ، إن دعوة الرئيس في كلمته للمجتمع الدولي إلى تكثيف تعاونه العلمي والتنموي للاستفادة من قُدرات القارة الأفريقية الطبيعية في تنويع مصادر الطاقة من خلال دعم مشاريع الطاقة المُتجددة والنظيفة، يؤكد قوة الدور المصري نحو توجهات القارة الإفريقية ودلالة مهمة علي ترسيخ مكانة مصر في دعم دول القارة الإفريقية من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي.





وأشار إلى أن أفريقيا إحدى أكثر المناطق جذبًا للاستثمارات، كما أن الرئيس السيسي حرص خلال كلمته التأكيد على حجم التحديات التي مازالت تواجه دول القارة الإفريقية في ظل مناخ دولي تجتاحه موجات الحمائية الاقتصادية والتجارية، مشيدا بشعار القمة الذي حمل عنوان "النهوض بتنمية إفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار".





ولفت عضو الهيئة العليا للحزب ، إلي أن مرحلة مهمة في تاريخ العلاقات "اليابانية - الأفريقية"، بدأت في 1993 مع تدشين مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الأفريقية المعروف اختصارا بـ"تيكاد" بمبادرة من حكومة اليابان بهدف تعزيز الحوار السياسي بين أفريقيا وشركائها للتنمية وحشد الدعم لصالح مبادرات التنمية الأفريقية وعلى مدار الـ 26 عاما الماضية.



