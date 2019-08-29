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رئيس وزراء باكستان يطالب المواطنين بالخروج غدًا للشوارع تضامنًا مع كشمير

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:17 م
صدى البلد
أ ش أ
طالب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، جميع مواطني البلاد بالخروج إلى الشوارع غدًا للإعراب عن تضامنهم مع شعب كشمير.
وقال خان - عبر موقع (تويتر) اليوم /الخميس/ - : "إنه يريد المواطنين أن يخرجوا غدًا لمدة نصف ساعة بدءًا من الساعة 12 ظهرًا؛ لإظهار تضامنهم مع مواطني كشمير وإيصال رسالة واضحة مفادها أن باكستان بأكملها تقف معهم ضد القمع والحظر والعنف الهندي ضد المدنيين في كشمير".
وكان خان قد أوضح - في خطاب تلفزيوني - أنه سيتم تنظيم أحداث أسبوعية للتعبير عن التضامن مع كشمير، وذلك حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية.
يذكر أن الهند قد أعلنت، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلغاء المادة 370 من دستورها والتي تنص على منح وضع خاص لإقليم "كشمير"، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى.
وشددت الهند على أن ذلك أمر داخلي وهو ما رفضته باكستان، ودعاها إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند ووقف العلاقات التجارية معها والتعهد بالدفاع عن القضية أمام المجتمع الدولي.

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