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تنمية مهارات الأطفال بالقاهرة الجديدة بدون إلكترونيات .. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:06 م
صدى البلد
القسم الميداني
أصبح من المستحيل ان تجد طفلا لا يستخدم الهواتف الذكية والكمبيوتر مما يسبب ضررا علي الطفل فجعله يحب العزلة ويجد راحته فيها ولكن استطاع احد الاماكن بالقاهره الجديدة ان يلفت نظر الأطفال بألعاب تساعدهم علي تنمية المهارات و القدرات العقلية بعيدا تماما عن التكنولوجيا.


قالت "روان ناصر" احد المؤسسين لمشروع تنمية مهارات الاطفال لـ عدسة صدي البلد : " الفكرة بدأت من حبي للاطفال و محاولة لاسعادهم بطريقه مختلفه تساعدهم علي تنمية مهاراتهم وقدراتهم بشكل سليم ولا مانع من وجود العاب للترفيه بجانبها ولكن بدون اي الكترونيات حتى يستطيع الطفل لتنمية مهاراته الاجتماعية التي أوشك ان يفقدها في ظل وجود الالكترونيات".


وأوضحت روان ناصر ان هناك العاب مختلفة منها الألعاب المغناطيسية التي يستطيع الطفل من خلالها عمل اشكال هندسية ومنها لعبه فك و تركيب القطار التي تتطلب الدقة للوصول الي التركيب الصحيح و لعبة فرز الألوان التي تساعد علي زيادة التركيز و الصلصال الرملي بالإضافة الي الألعاب الترفيهية مثل غرفه المكياج وبيت الكور وغيرها.


وأكدت علي وجود معسكر للصيف لكل اب وام يعملون ولا يتفرغون لاولادهم و يريدون تحقيق اكبر استفادة لهم في فترة الصيف وان هناك خطط للتطوير و تزويد الألعاب التي تعزز من قدرات الطفل وتدفعه للأمام.

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