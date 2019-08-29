ورشة عمل لبنك المعرفة المصرى بكلية طب جامعة المنصورة

استضافت كلية الطب جامعة المنصورة ورشة عمل للاستفادة من منصات بنك المعرفة المصرى بهدف إدماج بنك المعرفة المصري في العملية التعليمية والاستفادة من المنصات التعليمية العالمية، وذلك بحضور د. محمد الشاذلي ممثل Incision Academy إحدى المنصات التعليمية العالمية المتعاقدة مع بنك المعرفة المصري والتي تعمل على إنتاج مقررات جراحية معتمدة من الكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة.



يهدف إدماج بنك المعرفة المصري في العملية التعليمية الحصول على محتوي تعليمي متطور يتماشي مع لوائح الساعات المعتمدة المعمول بها داخل كلية الطب ولتطبيق أحدث أساليب التعليم والتدريس وتكون بداية لبرنامج تدريب متكامل سيتم خلال السنة الدراسية القادمة 2019-2020 م يشمل الطلاب والخريجين لتحسين مستوى التعليم الطبي.



وتضمن اليوم جلسة مناقشة عن كيفية استخدام بنك المعرفة المصرى واستخدام المنصات التعليمية العالمية.