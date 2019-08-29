ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ورشة عمل لبنك المعرفة المصرى بكلية طب جامعة المنصورة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:54 م
صدى البلد
همت الحسين
استضافت كلية الطب جامعة المنصورة ورشة عمل للاستفادة من منصات بنك المعرفة المصرى بهدف إدماج بنك المعرفة المصري في العملية التعليمية والاستفادة من المنصات التعليمية العالمية، وذلك بحضور د. محمد الشاذلي ممثل Incision Academy إحدى المنصات التعليمية العالمية المتعاقدة مع بنك المعرفة المصري والتي تعمل على إنتاج مقررات جراحية معتمدة من الكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة.

يهدف إدماج بنك المعرفة المصري في العملية التعليمية الحصول على محتوي تعليمي متطور يتماشي مع لوائح الساعات المعتمدة المعمول بها داخل كلية الطب ولتطبيق أحدث أساليب التعليم والتدريس وتكون بداية لبرنامج تدريب متكامل سيتم خلال السنة الدراسية القادمة 2019-2020 م يشمل الطلاب والخريجين لتحسين مستوى التعليم الطبي.

وتضمن اليوم جلسة مناقشة عن كيفية استخدام بنك المعرفة المصرى واستخدام المنصات التعليمية العالمية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنك المعرفة المصري .. الطلاب: ما استفدناش منه.. والوزارة: ده كسل منكم مش مننا

ورشة عمل عن التصنيف الدولي لجامعة الفيوم في البحث العلمي

جامعة حلوان تعلن برنامج هندسة العمارة.. والبروفيسور الأمريكي چيفري روبينز يقيم ورشة عمل.. وكلية العلوم تعلن جداول دور سبتمبر

ترشيحاتنا

تفاصيل.. لهذه الأسباب فشلت مفاوضات الأهلي مع روجر شميت

انا صاحب الكورة.. فوز مستحق وحكم ظالم.. كوميديا انتصار الزمالك على المقاصة فى كاس مصر.. فيديو

مصرع مشجع خلال مباراة.. والسبب شمروخ

بمينى جيب.. منة فضالى تشعل إنستجرام.. صور

حالتين فقط يطبق عليهم القانون الجديد.. الحكومة تحسم الجدل حول وقف معاشات هذه الفئات

قرار جديد من نقابة الموسيقيين بشأن الراقصات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هندى صبرى تخطف الأنظار بمهرجان فينسيا السينمائي.. صور

بـ هاف ستومك مكشوف الصدر.. مايا دياب بإطلالة جريئة تثير متابعيها

إقبال كبير على معرض كلنا واحد في عابدين لشراء مستلزمات المدارس.. صور