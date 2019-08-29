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تعليم

موعد بدء الدراسة في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا .. تعرف عليه

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:15 م
موعد بدء الدراسة
موعد بدء الدراسة
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن موعد بدء الدراسة في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة بالصف الأول بالمعسكر الصيفي للطلاب بداية من يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2019 .

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتم تسكين الطلاب بالمدارس من يوم السبت 7 سبتمبر 2019، وسوف تتم الدراسة بمدرسة الاقصر في مدرسة قنا لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بمدرسة الاقصر للعام الدراسي 2019/2020.

جدير بالذكر أن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM التي تعمل خلال العام الدراسي 2019/2020 موجودة في محافظات (الجيزة - القاهرة – الإسكندرية – كفر الشيخ – الدقهلية – الإسماعيلية – البحر الأحمر – أسيوط – الأقصر – المنوفية – الغربية – العبور – الشرقية – قنا – بني سويف).

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