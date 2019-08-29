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فن

رغم التسريب.. ولاد رزق 2 يواصل حصد الإيرادات

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:50 م
ولاد رزق 2
ولاد رزق 2
سعيد فراج
حالة كبيرة من النجاح يحصدها صناع فيلم «ولاد رزق 2» بعد تحقيقه إيرادات مرتفعة، وضعته في صدارة أفلام عيد الأضحى المبارك، بعد فيلم «الفيلم الأزرق 2».

إيرادات ولاد رزق 2
بلغ إجمالي إيرادات فيلم "ولاد رزق 2"، حتى أمس الأربعاء 28 أغسطس، 80 مليون جنيه مصري، وذلك بعد مرور 3 أسابيع على عرضه في دور العرض السينمائي، إذ شارك ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، ليحتل المركز الثاني بعد فيلم «الفيل الأزرق 2» المتصدر شباك الإيرادات برصيد 90 مليون جنيه حتى الآن.

تسريب فيلم ولاد رزق 2
قبل 10 أيام، انتشرت تسريبات لعدد من الأفلام المعروضة بدور العرض السينمائي، ومنهم «ولاد رزق 2»، إلا أن التسريب لم يؤثر على إيرادات الفيلم، حيث لا يزال الجمهور يتوافد على قاعات العرض السينمائي لمتابعة الفيلم، وتتصاعد إيراداته يومًا بعد يوم.

ملخص أحدث ولاد رزق 2
تدور أحداث فيلم ولاد رزق 2 بعد مرور 3 سنوات على انتهاء أحداث الجزء الأول، إذ يحاول الأشقاء الأربعة الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن السرقة والجريمة، لكن حدثا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

فريق عمل ولاد رزق 2
يشارك في بطولة فيلم «ولاد رزق 2»، كلًا من: أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، إياد نصار، وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

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