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المركز الطبي العالمي يستضيف خبيرًا في جراحة العمود الفقري

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:14 م
صدى البلد
محمد إبراهيم
يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الهندى الدكتور "ماهيشا كانسيلا" خبير علاج أمراض وآلام العمود الفقرى بالمناظير الجراحية بدون فتح جراحى وبدون تخدير وإجراء حالات استئصال الغضروف القطنى والعنقى بالمنظار بدون شق جراحى وبدون تخدير وبدون غرز وحقن الفقرات بالأسمنت الطبى فى حالات الكسور والأورام وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب فى حالات آلام العمود الفقرى وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود ، فى الفترة من ( 7 إلى 10 ) سبتمبر المقبل .

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية يومى الإثنين والأربعاء من الساعة ( 3 م - 5 م ) .

و للتواصل يتم الاتصال رقم الخط الساخن 16221 او الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg

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