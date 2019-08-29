أفضل 10 دول في العالم لأصحاب المعاشات.. رعاية صحية وتأشيرة ببلاش

هذه الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي بالقرب من جنوب شرق آسيا، تأتي الفلبين في المرتبة 5 على قائمتنا لأفضل الأماكن للتقاعد. تكلفة المعيشة هنا هي الحضيض وسكانها يتحدثون الإنجليزية في المقام الأول .







لا يدفع المغتربون أي ضريبة على دخل التقاعد الأجنبي ويمكن الحصول على إقامة دائمة من خلال تلبية معايير الدخل الأدنى.

تخيل أن العمر مضى بك وأصبحت متقاعدًا، وتبحث فقط عن مكان هادئ وجميل ومكتمل الخدمات مقابل سعر زهيد، وذلك من أجل قضاء ما تبقى من عمرك في بلد به رعاية صحية متميزة للمتقاعدين حول العالم.وليس ذلك فقط، بل أيضًا من ناحية العائد المادى الشهرى، وسهولة الحصول على تأشيرة الدخول للبلد الذى تحبه، فى إطار ذلك نستعرض أفضل البلاد فى العالك لراغبى التقاعد.10- إيطالياإذا كنت من عاشقى المطبخ الإيطالى فهذا البلد حتمًا سيكون وجهتك للتقاعد والتمتع بحياة ممتعة حقًا، كما تقدم الرعاية الصحية بأسعار معقولة للمتقاعدين وكبار السن، بالإصافة لانخفاض تكاللف المعيشة مقارنة بمتوسط الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة للمدن التاريخية مثل روما.9- ماليزياهناك كثيرون من عشاق سحر آسيا خاصةً ماليزيا، حيث التحدث بالإنجليزية بين النسبة الأكبر من المقيمين هناك، بالإضافة لاختلاط الثقافات الصينية والهندية والماليزية، كما أن التأشيرات الخاصة بالمتقاعدين وكبار السن تكون سهلة فى الحصول عليها، كما تعفى الحكومة هناك طالبيها من أى ضرائب مستحقة.8- المكسيكيحبها الجميع من حيث قضاء العطلة، بالإضافة إلى سهولة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة للمناخ المثالي وتكاليف المعيشة المنخفضة.7- نيكاراجواتقع في أمريكا الوسطى وبالرغم من ماضيها غير المشرف والدموى، إلا أنها مع حلول القرن الـ 21 تحولت تمامًا من عدم فرض ضريبة على الدخل الأجنبي، بالإضافة لنظام الرعاية الصحية الرخيض، كما أن ولاية فلوريدا الأمريكية تبعد عنها مسافة ساعتين ونصف الساعة فقط بالطائرة.6 - بنماتقع جنوب نيكاراجوا، وتقديم الأفضل فعلًا للجميع، من حيث تصنيف الرعاية الصحية على مستوى العالم من حيث فعاليتها، بالإضافة لللمناخ المعتدل.5- الفلبين4- البرتغالواحدة من أرخص الأماكن للعيش في أوروبا، حيث الأماكن المبهرة المطلة على سواحل المحيط الأطلسي، فهى توفر تجربة استمتاع لامثيل لها، إل اأنها تمتلك نظامًا صحيًا غير لائق تمامًا.3- إسبانيامن أكبر الدول في أوروبا، وثالث أفضل مكان للتقاعد في العالم، فهى تشبه ولاية فلوريدا الأمريكية تمامًا، خاصةً من ناحية المناخ، ولكن الفارق أن تكلفة فلوريدا باهظة قليللًا بينما العكس تماما فى إسبانيا، إلا أنها تمتلك عيبًا واحدا هو صعوبة حصول الأجانب على بعد.2- تايلاندبخلاف أنها واحدة من أجمل الماكن لقضاء إجازة الصيف أو شهر العسل للمتزوجين حديثًا، إلا أنها ممتازة للمتقاعدين، حيث التأشيرة السهلة، والدخل الشهرى المرتفع نسبيًا، بالإضافة للرعاية الصحية المتطورة للغاية وتكلفة المعيشة المنخفضة أكثر من ثلثى مثيلتها فى الولايات المتحدة.1- الأوروجواىهى صاحبة المركز الأول باقتدار، وهى الأبعد فى أمريكا الجنوبية، إلا أنها توفر نظامًا صحيًا متطورًا للمتقاعدين الأجانب، بالإضافة إلى سهولة الحصول علي تأشيرتها، ومكانها الساحر بين الأرجنتين والمحيط الأطلسي، وبها العديد من المتقاعدين بالفعل.