ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. وحيد قرن عملاق يهاجم امرأة ويقلب سيارتها

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:23 م
صدى البلد
محمد علي
في لحظات خاطفة، تعرضت امرأة في إحدى حدائق الحيوانات في ألمانيا، لهجوم مرعب من وحيد قرن، وفق ما ذكر موقع 10 دايلي.

وقام سائح بتصوير اللحظات المرعبة التي هاجم فيها وحيد القرن سيارة المرأة التي تعمل بالحديقة وقلبها.

تلاعب وحيد القرن بالسيارة الجيب في سيرينجيتي بارك في شمال ألمانيا، كما يقلب كرة بين قدميه، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

وقال شهود عيان لصحيفة بيلد الألمانية، إن الموظفة كانت تحاول دفع الحيوان إلى الإسطبلات عندما غير رأيه وهاجمها بشدة.

وأخذ وحيد القرن ينطح السيارة ويقلبها ثلاث مرات على الأقل وبسرعة كبيرة، في حديقة سفاري ألمانية، إلا أن المفاجأة أن سائقتها خرجت منها بحالة جيدة ولم تتعرض إلا لبعض الكدمات البسيطة.

وبينما أصيبت سيارة الحارسة بأضرار بالغة جراء الهجوم، قال فابريزيو سيب مدير الحديقة: إنه لا يزال من غير الواضح سبب غضب وحيد القرن على هذا النحو.

وفي وقت سابق من هذا العام، تصدرت حديقة سيرينجيتي عناوين الصحف في ألمانيا، عندما وجد حارس يعمل بها نفسه دون قصد، محاصرا في قفص يحتوي على أسدين، وخرج من الحادث بإصابات جسيمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاقم الفيضانات في شمال شرق الهند وحيوان وحيد القرن في خطر

بعد انقراض الذكور.. عملية تلقيح صناعي لأنثى وحيد القرن أنقذت حياتها.. فيديو

ترشيحاتنا

بقايا أجساد بشرية لـ أطفال.. علماء آثار يكتشفون أكبر مذبحة صدفة ويعثرون على رفات 227 طفلا

حرمان المطلقة من معاش والدها بعد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.. الحكومة توضح

شاهد.. مرتضى منصور يفتح النار على جمال الغندور ويعرض شتائمه على الهوا

الشناوى يكشف عدد ضربات الجزاء التي لم تحتسب في مباراة الزمالك والمقاصة

فيديوجراف| سلسلة مطاعم كنتاكي تستغنى عن الدجاج

بعد سنوات من الكبوة.. الطيران المدني يحقق أرباحا لأول مرة منذ 9 أعوام.. هل تتجه مصر للطيران لتخفيض أسعار التذاكر؟ خطوات مكثفة لاستكمال تطويرات المطارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك مكشوف الصدر.. مايا دياب بإطلالة جريئة تثير متابعيها

إقبال كبير على معرض كلنا واحد في عابدين لشراء مستلزمات المدارس.. صور

بعد خبر زواجها من عمرو دياب.. أول تعليق وظهور لـ دينا الشربينى.. صور