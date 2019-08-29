شاهد.. وحيد قرن عملاق يهاجم امرأة ويقلب سيارتها

في لحظات خاطفة، تعرضت امرأة في إحدى حدائق الحيوانات في ألمانيا، لهجوم مرعب من وحيد قرن، وفق ما ذكر موقع 10 دايلي.



وقام سائح بتصوير اللحظات المرعبة التي هاجم فيها وحيد القرن سيارة المرأة التي تعمل بالحديقة وقلبها.



تلاعب وحيد القرن بالسيارة الجيب في سيرينجيتي بارك في شمال ألمانيا، كما يقلب كرة بين قدميه، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.



وقال شهود عيان لصحيفة بيلد الألمانية، إن الموظفة كانت تحاول دفع الحيوان إلى الإسطبلات عندما غير رأيه وهاجمها بشدة.



وأخذ وحيد القرن ينطح السيارة ويقلبها ثلاث مرات على الأقل وبسرعة كبيرة، في حديقة سفاري ألمانية، إلا أن المفاجأة أن سائقتها خرجت منها بحالة جيدة ولم تتعرض إلا لبعض الكدمات البسيطة.



وبينما أصيبت سيارة الحارسة بأضرار بالغة جراء الهجوم، قال فابريزيو سيب مدير الحديقة: إنه لا يزال من غير الواضح سبب غضب وحيد القرن على هذا النحو.



وفي وقت سابق من هذا العام، تصدرت حديقة سيرينجيتي عناوين الصحف في ألمانيا، عندما وجد حارس يعمل بها نفسه دون قصد، محاصرا في قفص يحتوي على أسدين، وخرج من الحادث بإصابات جسيمة.



