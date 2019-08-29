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وفد متعدد الجنسيات يزور مشروعات مزارع الدواجن بقرية بلتاج في الغربية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:20 م
مشاريع مزارع الدواجن
مشاريع مزارع الدواجن بقرية بلتاج
أحمد على
أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، اليوم، الخميس، عن اختتام وفد متعدد الجنسيات، تحت رعاية المهندس على عبد الجواد بيومي، وكيل وزارة الزراعة، جولاته لعدد من المشروعات الناجحة من خلال زيارة مزرعة دواجن ،بقرية بلتاج التابعة لمركز قطور.

كما حضر الزيارة المهندس عبد السلام هنداوي، رئيس قسم الإرشاد الحيواني ومنسق عام الوفود بمديرية الزراعة بالغربية، والمهندس فخري باز، نائب مدير الإدارة الزراعية بقطور، ياسر عزت رئيس قسم الإرشاد الزراعي بالمركز.

وتناولت الزيارة شرحا تفصيليا عمليا للمراحل التي تمر بها الدواجن بداية من دخولها المزرعة من عمر يوم وحتى بيعها في البورصة، بالإضافة إلى السلالات الموجودة، وعدد التحصينات ومواعيدها وطرق التغذية، وكذلك طرق التخلص من الطيور النافقة.

يذكر أن مديرية الزراعة بالغربية استقبلت وفد متعدد الجنسيات، مكون من 11 زائرا من إفريقيا وجنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى مترجمين اثنين من المركز الدولي الزراعي، لزيارة عدد من المشاريع الناجحة بمحافظة الغربية، التي بدأت بالجمعية التعاونية لإنتاج بيض المائدة، ثم مزرعة تسمين البط بقرية بارو الحمام بمركز بسيون.
وفد متعدد الجنسيات يزور مشروعات مزارع الدواجن بقرية بلتاج في الغربية
وفد متعدد الجنسيات يزور مشروعات مزارع الدواجن بقرية بلتاج في الغربية
وفد متعدد الجنسيات يزور مشروعات مزارع الدواجن بقرية بلتاج في الغربية

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