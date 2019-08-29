صحي ومتوازن.. تعرفي على ريجيم الخمسة أيام السحري لفقدان الوزن.. فيديو

قدمت خبيرة التغذية والتجميل شيرى أنسي، عدة معلومات عن نظام ريجيم الخمسة أيام السريع، لافتة إلى أنه لا يحبذ استمراره لفترة كبيرة خاصة أن وجبة الإفطار مكررة يوميًا والتنوع في وجبتي الغداء والعشاء فقط.



وقالت شيري أنسي، خلال حلقتها ببرنامج "خلطة شيري" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الخميس، إن الريجيم يتكون من "5 تمرات + كوب لبن" فى وجبة الإفطار، بينما وجبة الغداء تتكون من "سمك مشوى، أو ربع فرخة مشوية+ طبق سلطة مكون من "كابوتشا وخيار وكرنب وفجل وليمون وزيت زيتون وفلفل أسود"/ أو فاصوليا او كوسة أو بروكلى، أو قرنبيط مطبوخ بصلصة الطماطم الفريش".



وأضافت شيري أنسي، أن وجبة العشاء تتكون من "بيضة مسلوقة + 2 خيار+ 1 طماطم أو تونة مصفاة من الزيت + عصرة ليمون + أو كوب زبادى + خيار، والسناك 7 حبات لوز أو خس وخيار بأى كمية أو كوب زبادى"، بينما المشروبات "شاى أو قهوة أو نسكافيه أو أعشاب.



ونصحت شيري أنسي، بشرب 3 لترات مياه يوميًا، والالتزام بالحركة لمدة نصف ساعة يوميًا.

