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رياضة

سيدات سلاح الشيش يحققن ذهبية دورة الألعاب الإفريقية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:22 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
حقق منتخب مصر للسيدات لسلاح الشيش، الميدالية الذهبية لمنافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في صالة مولاي رشيد بمدينة الرباط بالمغرب.

وفاز منتخب السيدات في المباراة النهائية على تونس بنتيجة 45 - 30.

ولعب للمنتخب شهد أحمد ويارا الشرقاوي ونهى هاني ونورا محمد.

ويرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة.

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