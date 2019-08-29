3 ذهبيات.. البعثة المصرية تحتفل بميداليات سارة سمير في الدورة الأفريقية

احتفلت البعثة المصرية بالذهبيات الثلاثة التي حققتها البطلة الأولمبية سارة سمير في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.



واطمأن المهندس هشام حطب على صحة سارة سمير التي تعرضت لأغماء بسيط في محاولة كسر الرقم القياسي الإفريقي للكلين.



ونجحت سارة سمير في حصد ٣ ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والمجموع بمنافسات وزن ٧٦ كجم للسيدات.