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حوادث

مصادر: حريق الفردوس محدود والسيطرة خلال دقائق

الخميس 29/أغسطس/2019 - 04:01 م
سيارات اطفاء
سيارات اطفاء
ندي حمودة - أحمد مهدي
كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل وقوع حريق بمنطقة الفردوس في ٦ أكتوبر.

وقالت المصادر، إن الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا باشتعال النيران أسفل كابلات الضغط العالي بمنطقة الفردوس، ووجه اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال والسيطرة على الحريق.

وانتقلت قوة أمنية بإشراف العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر وبرئاسة المقدم هاني عماد رئيس مباحث ثالث اكتوبر، برفقة الحماية المدنية الى موقع البلاغ وتم السيطرة على الحريق في دقائق قليلة.

وكشفت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحريق نشب في بعض المخالفات وروث الحيوانات كما اشتعلت النيران بجانب عشة أحد الأعراب وتم السيطرة على الحريق في دقائق بدون أي خسائر.

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