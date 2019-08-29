سنطعن على الحكم.. أول تعليق من نقيب العلميين بعد إلغاء الجمعية العمومية

قال الدكتور عبد الستار المليجى نقيب العلميين، إنه يحترم حكم القضاء الإدارى بإلغاء الجمعية العمومية العامة التى كانت ستنعقد غدًا الجمعة 30 أغسطس.



وأوضح "المليجى" خلال بيان له اليوم الخميس، أنه سيتم الاجتماع برؤساء النقابات الفرعية وأعضاء نقابة العلميين فى مكان وزمان عقد الجمعية العمومية تحت عنوان: "المؤتمر السنوى للشعب والفروع".



وأكد "نقيب العلميين" أنه سيطعن على حكم المحكمة الإدارية فى القريب العاجل بالمحكمة الإدارية العليا.



وكان قد دعا نقيب العلميين الدكتور عبد الستار المليجى لعقد جمعية عمومية غدًا الجمعة 30 أغسطس، لمناقشة جميع أمور النقابة العامة والنقابات الفرعية، ولكن طعن عليها كلا من الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة والدكتورة أميرة الحسينى وقد تم قبول الطعن وإلغاء تلك الجمعية العمومية.