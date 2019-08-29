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رياضة

اتهامات جديدة تطارد محمد صلاح فى إنجلترا.. تفاصيل

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:41 م
محمد صلاح وديفيد
محمد صلاح وديفيد لويز
عبدالله هشام
كشف ديفيد لويز مدافع فريق أرسنال عن خدعة محمد صلاح للمدافعين في المباريات للحصول على ضربات الجزاء والحفاظ على لقب هداف بطولة الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي .

وفي تصريحات صحفية لديفيد لويز معلقا على ضربة جزاء صلاح في المباراة بين ليفربول وأرسنال قائلا : محمد صلاح يرتدي قميص واسع مما يجعل أي شد من المدافع يبدو قويا للحكم وبالتالي يسهل الحصول علي ضربة جزاء .

ويسعى محمد صلاح نجم ليفربول الأول للحفاظ على لقب هداف الدوري والابتعاد عن منافسيه وميله السنغالي ساديو ماني بعدما تقاسما الجائزة معا الموسم الماضي .

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز ليفربول على منافسه أرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ونجح محمد صلاح في إحراز هدفين .

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