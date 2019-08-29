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محافظات

رفع 695 طن مخلفات هدم وقمامة بالمنصورة في الدقهلية.. صور

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:43 م
رفع 695 طن مخلفات
رفع 695 طن مخلفات
همت الحسينى
أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن رفع 300 طن مخلفات هدم و395 طن قمامة بإجمالي 695 طنا على مدار يومين بمركز ومدينة المنصورة.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم فك حديد تسليح وشدة خشبية سقف الدور الثاني علوى بقرية البقلية، وإزالة سقف مخالف للقيود الارتفاع بقرية البرامون.

ويأتي ذلك فى إطار خطة العمل اليومى للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة بجميع شوارع القرى والمدن والمراكز والمتابعة الدورية لاعمدة الانارة والمرافق في جميع المراكز.

وقالت سوسن مجاهد رئيس مركز ومدينة المنصورة، إنه تم رفع 300 طن مخلفات بناء من حوض الزعفران وطريق بلجاى عزبة شاوة وطريق سندوب السنبلاوين، وقامت بمتابعة أعمال رفع الرمال والأتربة من جانبى الطريق وغسيل البلدورات بكوبرى سندوب العلوى ومتابعة أعمال رفع القمامة ونظافة الطريق بمنطقة حوض الزعفران وحوض بن زيد والطريق الدائري ومتابعة أعمال رفع مخالفات القمامة بالوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز وتم رفع 395 طنا خلال يومين.

كما قامت رئاسة المركز بمتابعة أعمال رفع الرمال والأتربة من جانبى الطريق بمدخل بطريق المنصورة السنبلاوين وميدان سندوب ورفع 8 أمتار ومتابعة أعمال رفع الرمال والأتربة من جانبى الطريق بطريق سندوب اجا وكوبرى منية سندوب العلوى ورفع  4 أمتار رمال وأتربة ورفع الرمال والأتربة من جانبى طريق المنصورة دمياط الشرقي ومن جانبى طريق المنصورة دكرنس.
رفع 695 طن مخلفات هدم وقمامة بالمنصورة في الدقهلية.. صور
رفع 695 طن مخلفات هدم وقمامة بالمنصورة في الدقهلية.. صور
رفع 695 طن مخلفات هدم وقمامة بالمنصورة في الدقهلية.. صور

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