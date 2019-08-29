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ثقافة

محمد محسن وخالد سليم فى أوبرا الإسكندرية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:38 م
صدى البلد
طارق موسى
يقدم المطرب محمد محسن، حفلًا فى الثامنة مساء السبت 31 اغسطس، ضمن فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية على مسرح سيد درويش بالاسكندرية، ويتضمن نخبة من روائع خالد الذكر سيد درويش وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الى جانب عدد من أعماله الخاصة منها تمر الليالى، فى قلبى مكان، ما املكش، يا حبيبتى، حبايب زمان وغيرها.

وفى اليوم التالى الأحد الأول من سبتمبر يتغنى النجم خالد سليم فى الثامنة مساء بعدد من أغانيه الخاصة منها ولا ليلة ولا يوم، حلم عمرى، استاذ الهوى ، كل نظرة ، لكل عاشق وطن بالاضافة الى مختارات من اعمال الطرب منها بفكر فى اللى ناسينى، موعود وغيرها.

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