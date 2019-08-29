رئيس اللجنة الأولمبية يدعم أبطال الملاكمة في نهائي دورة الألعاب الإفريقية

يحضر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية نهائي الملاكمة بمنافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.



ويخوض الملاكم عبد الرحمن عبد الجواد مباراة مثيرة أمام بطل الكونغو بيتر بيتا بعد قليل في نهائي وزن ٨١ كجم.



ويخوض الملاكم المصري يسري حافظ هو الآخر اليوم، نهائي وزن ٩١ كجم أمام منافسه الكونغولي جيمي تاشيكيا.



ويمر حطب على جميع الملاعب والصالات التي تشهد مباريات لدعم اللاعبين المصريين.