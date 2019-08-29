الإحصاء: 49.1 مليار جنيه إيرادات قناة السويس فى 6 أشهر

أظهر تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيرادات قناة السويس مقومة بالجنيه المصرى، بلغت نحو 49.1 مليار جنيه، وذلك خلال النصف الأول من العام الجارى "الفترة من يناير – يونيو 2019"، لافتا إلى أن شهر مايو الماضى يعد أعلى الأشهر من حيث الإيرادات خلال تلك الفترة، حيث حققت القناة خلاله عائدات دولارية تعادل 8.6 مليار جنيه بالمصرى.



وأوضح التقرير الإحصائى، أن شهر يونيو الماضى "آخر أشهر الفترة المذكورة"، بلغ حجم الإيرادات التى حققتها القناة خلاله 7.8 مليار جنيه، وذلك بعد عبور 1088 سفينة بممر القناة الملاحى، و388 ناقلة بترول، بحمولة إجمالية 98.2 مليون طن، كما أشار التقرير إلى أن شهر فبراير 2019، يعد أقل الأشهر فى إيرادات القناة المحققة خلال النصف الأول من العام بقيمة 7.6 مليار جنيه.



ووفقا للتقرير الصادر عن جهاز الإحصاء، جاءت إيرادات قناة السويس خلال النصف الأول من العام الجارى "شهر بشهر"، كالتالى:



- 8.4 مليار جنيه، الإيرادات المحققة خلال شهر يناير 2019.



- 7.6 مليار جنيه، الإيرادات المحققة خلال شهر فبراير 2019.

- 8.4 مليار جنيه، الإيرادات المحققة خلال شهر مارس 2019.



- 8.3 مليار جنيه، الإيرادات المحققة خلال شهر أبريل 2019.

- 8.6 مليار جنيه، الإيرادات المحققة خلال شهر مايو 2019.



- 7.8 مليار جنيه، الإيرادات المحققة خلال شهر يونيو 2019.