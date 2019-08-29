وسط صراعات مستمرة.. القضاء الاداري يلغي عمومية العلميين.. المليجى: سنطعن على الحكم.. ومؤتمر غدا للحديث عن امور المجلس

وكيل العلميين:
إلغاء الجمعية العمومية غدًا بعد قبول الطعن
أمين العلميين:
أمين العلميين:
الجمعية العمومية غدًا كانت ستتم دون موافقة المجلس
تقيب العلميين:
تقيب العلميين:
سنطعن على حكم المحكمة إلغاء الجمعية العمومية
وسط الصراعات المستمرة التي تشهدها أرجاء نقابة العلميين، وحالة الانشقاق الدائم بين النقيب ومجلسه إثر الاتهامات المتبادلة فيما بينهم، أقدم النقيب العام الدكتور عبدالستار المليجي، على عقد مؤتمر عام، غدا الجمعة، معلنا أنه سوف يتم خلاله مناقشة جميع أمور النقابة وفرعياتها، يكون عوضا عن الجمعية العمومية الذي كان ينوي عقدها وألغاها بعد أعضاء المجلس على أثر قرار طعن بالمحكمة.
نقيب العلميين الدكتور عبد الستار المليجى، أعلن عقد مؤتمر صحفي، غدا، لمناقشة جميع أمور النقابة العامة والنقابات الفرعية
وفى البداية، أكد المهندس الجيولوجي محمد غريب أبو عميرة، وكيل النقابة العامة للعلميين، أنه استطاع أن يكسب الطعن الذي قدّمه لإيقاف الجمعية العمومية التي أراد نقيب العلميين الدكتور عبد الستار المليجي عقدها غدًا، الجمعة 30 أغسطس.
وقال محمد غريب أبو عميرة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" اليوم، الخميس، إنه تم بالفعل إلغاء الجمعية العمومية غدًا بعد قبول الطعن، وهذا ما يدل على أن القضاء المصري يقف بجانب الحق، ولا أحد يستطيع أن يشكك في حكم المحكمة.
وحذَّر المهندس الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة وكيل نقابة العلميين، جموع العلميين من أي تجمع تحت أي مسمى غدًا يدعو إليه الدكتور عبد الستار المليجى سواء كانت جمعية عمومية أو غيرها، معلقًا: "حرصًا عليكم فباطن دعوته الفتنة".
وأشار إلى أنه، والدكتورة أميرة الحسيني، عضو مجلس النقابة العامة، أقاما دعوى قضائية بمحكمة مجلس الدولة ضد الدكتور عبد الستار المليجي، مطالبا بوقف القرار السلبي الصادر بعقد الجمعية العمومية المزمع عقدها ٣٠/٨/٢٠١٩ بالمخالفة للقانون وموارده ولائحته التنفيذية.
وأوضح " وكيل النقابة العامة للعلميين " أنه صدر القرار بعد احتلال المليجي مقر النقابة بمنتصف شهر يونيو بمساعدة بلطجية من كفر الشيخ ومثبت بمحاضر رسمية حررها مجلس النقابة العامة مسبقا، وحدّد مجلس الدولة جلسة الثلاثاء ٢٧/٨/٢٠١٩ في الشق المستعجل
وفى نفس السياق ، قال الكيميائى صلاح النادى الأمين العام لنقابة المهن العلمية، إن الجمعية العمومية التى أراد الدكتور عبد الستار المليجى عقدها غدًا "الجمعة" تم إلغاؤها بالفعل ولن يتم الاجتماع للعلميين تحت أى مسمى.
وأضاف "النادى" خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مجلس أعضاء النقابة لم يعلن عن الجمعية، وكانت ستتم بدون موافقة أعضاء المجلس وأصدرت المحكمة حكمها بوقف تلك الجمعية، معلقًا: "لا حاجة لها من الأساس ولا سبب مقنع".
وكشف "أمين عام النقابة" عن السبب الحقيقى لانعقاد تلك الجمعية وذلك لتمرير ميزانتى 2017 و2018 والتى رفضها مجلس النقابة وبدون موافقة مجلس النقابة، كما يستهدف التصديق على شطب نصف أعضاء المجلس المنتخب الحالى وقام بشطب 25% من الأعضاء بالفعل.
وتابع: "وكذلك وضع المليجى شرطا بأن يحصل العضو على تصريح من النقابة بالدخول للجمعية وهذا ما لم يحدث فى أى نقابة أو لأى قانون واستند بلجنة من أصدقائه للموافقة أو عدم الموافقة بهذا التصريح وهذا ما رفضته المحكمة اليوم".
وعلى جانب آخر، قال الدكتور عبد الستار المليجى نقيب العلميين، إنه يحترم حكم القضاء الإدارى بإلغاء الجمعية العمومية التى كانت ستنعقد غدًا الجمعة 30 أغسطس.
وأوضح "المليجى" ، أنه سيتم الإجتماع برؤساء النقابات الفرعية وأعضاء نقابة العلميين فى مكانه وزمانه تحت عنوان :"المؤتمر السنوى للشعب والفروع".
وأكد "نقيب العلميين" أنه سيطعن على حكم المحكمة الإدارية فى القريب العاجل بالمحكمة الإدارية العليا.
وسط الصراعات المستمرة التي تشهدها أرجاء نقابة العلميين، وحالة الانشقاق الدائم بين النقيب ومجلسه إثر الاتهامات المتبادلة فيما بينهم، أقدم النقيب العام الدكتور عبدالستار المليجي، على عقد مؤتمر عام، غدا الجمعة، معلنا أنه سوف يتم خلاله مناقشة جميع أمور النقابة وفرعياتها، يكون عوضا عن الجمعية العمومية الذي كان ينوي عقدها وألغاها بعد أعضاء المجلس على أثر قرار طعن بالمحكمة.
نقيب العلميين الدكتور عبد الستار المليجى، أعلن عقد مؤتمر صحفي، غدا، لمناقشة جميع أمور النقابة العامة والنقابات الفرعية
وفى البداية، أكد المهندس الجيولوجي محمد غريب أبو عميرة، وكيل النقابة العامة للعلميين، أنه استطاع أن يكسب الطعن الذي قدّمه لإيقاف الجمعية العمومية التي أراد نقيب العلميين الدكتور عبد الستار المليجي عقدها غدًا، الجمعة 30 أغسطس.
وقال محمد غريب أبو عميرة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" اليوم، الخميس، إنه تم بالفعل إلغاء الجمعية العمومية غدًا بعد قبول الطعن، وهذا ما يدل على أن القضاء المصري يقف بجانب الحق، ولا أحد يستطيع أن يشكك في حكم المحكمة.
وحذَّر المهندس الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة وكيل نقابة العلميين، جموع العلميين من أي تجمع تحت أي مسمى غدًا يدعو إليه الدكتور عبد الستار المليجى سواء كانت جمعية عمومية أو غيرها، معلقًا: "حرصًا عليكم فباطن دعوته الفتنة".
وأشار إلى أنه، والدكتورة أميرة الحسيني، عضو مجلس النقابة العامة، أقاما دعوى قضائية بمحكمة مجلس الدولة ضد الدكتور عبد الستار المليجي، مطالبا بوقف القرار السلبي الصادر بعقد الجمعية العمومية المزمع عقدها ٣٠/٨/٢٠١٩ بالمخالفة للقانون وموارده ولائحته التنفيذية.
وأوضح " وكيل النقابة العامة للعلميين " أنه صدر القرار بعد احتلال المليجي مقر النقابة بمنتصف شهر يونيو بمساعدة بلطجية من كفر الشيخ ومثبت بمحاضر رسمية حررها مجلس النقابة العامة مسبقا، وحدّد مجلس الدولة جلسة الثلاثاء ٢٧/٨/٢٠١٩ في الشق المستعجل
وفى نفس السياق ، قال الكيميائى صلاح النادى الأمين العام لنقابة المهن العلمية، إن الجمعية العمومية التى أراد الدكتور عبد الستار المليجى عقدها غدًا "الجمعة" تم إلغاؤها بالفعل ولن يتم الاجتماع للعلميين تحت أى مسمى.
وأضاف "النادى" خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مجلس أعضاء النقابة لم يعلن عن الجمعية، وكانت ستتم بدون موافقة أعضاء المجلس وأصدرت المحكمة حكمها بوقف تلك الجمعية، معلقًا: "لا حاجة لها من الأساس ولا سبب مقنع".
وكشف "أمين عام النقابة" عن السبب الحقيقى لانعقاد تلك الجمعية وذلك لتمرير ميزانتى 2017 و2018 والتى رفضها مجلس النقابة وبدون موافقة مجلس النقابة، كما يستهدف التصديق على شطب نصف أعضاء المجلس المنتخب الحالى وقام بشطب 25% من الأعضاء بالفعل.
وتابع: "وكذلك وضع المليجى شرطا بأن يحصل العضو على تصريح من النقابة بالدخول للجمعية وهذا ما لم يحدث فى أى نقابة أو لأى قانون واستند بلجنة من أصدقائه للموافقة أو عدم الموافقة بهذا التصريح وهذا ما رفضته المحكمة اليوم".
وعلى جانب آخر، قال الدكتور عبد الستار المليجى نقيب العلميين، إنه يحترم حكم القضاء الإدارى بإلغاء الجمعية العمومية التى كانت ستنعقد غدًا الجمعة 30 أغسطس.
وأوضح "المليجى" ، أنه سيتم الإجتماع برؤساء النقابات الفرعية وأعضاء نقابة العلميين فى مكانه وزمانه تحت عنوان :"المؤتمر السنوى للشعب والفروع".
وأكد "نقيب العلميين" أنه سيطعن على حكم المحكمة الإدارية فى القريب العاجل بالمحكمة الإدارية العليا.