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اقتصاد

24.3 مليون راكب.. السكة الحديد تحقق 234 مليون جنيه إيرادات خلال يوليو

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:42 م
صدى البلد
أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، ارتفاع إيرادات هيئة السكك الحديدية لنحو 234 مليون جنيه خلال شهر يوليو الماضى، بزيادة 27.3 مليون جنيه عن الشهر المماثل من العام السابق، والذى بلغت الإيرادات المحققة خلاله 206.7 مليون جنيه.

وبحسب البيانات الإحصائية، والتى أعلنها الجهاز ضمن نشرته المعلوماتية الشهرية لشهر أغسطس الجارى، بلغ عدد ركاب القطارات خلال شهر يوليو 2019 نحو 24.3 مليون راكب، مقابل 22.9 مليون راكب فى يوليو 2018، فى حين بلغت كميات البضائع المنقولة بالسكة الحديد 261.2 ألف طن، مقابل 287.9 ألف طن.

وفى سياق متصل، أشارت البيانات، إلى انخفاض حوادث القطارات خلال شهر يوليو الماضى، مسجلة 158 حادثا، مقابل 166 حادثا فى الشهر المماثل من 2018، وبحسب البيانات نتج عن حوادث الشهر الماضى، 4 مصابين و 3 حالات وفاة.

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