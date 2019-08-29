تخصيص منطقة جديدة لحقائب الترانزيت بالمطار

خصص مطار القاهرة الدولي، منطقة لحقائب الترانزيت داخل الصالة الموسمية المخصصة لاستقبال رحلات الحج والعمرة، بإضافة 2000 م مسطح كصالة للترانزيت مُجهزة بالكامل بأحدث أجهزة للكشف عن المفرقعات وتم تأمينها بالكامل بكاميرات المراقبة، للتخفيف من عبء التكدس داخل الصالة.
يأتي ذلك في إطار الدور الذى يقوم به مطار القاهرة الدولى، كمطار محورى حيث يستقبل حاليًا 35 % من رحلات الترانزيت مما كان يمثل عبئًا كبيرًا على المطار.
وتشهد الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، خلال هذه الآونة كثافة تشغيلية عالية، بالتزامن مع تسيير رحلات موسم الحج لهذا العام، والمنتظر أن تختتم رحلاته بالصالة رسميا، غدا الجمعة، بوصول بعثة الحج الرسمية.