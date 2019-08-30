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برلمان

برلماني: المستثمر المحلي يواجه العديد من المعوقات ويجب حلها

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:51 ص
اللواء حسن السيد
اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
أسامة علي
قال اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المستثمر المحلى فى قطاع الصناعة يواجه صعوابة كبرى بداية من اصدار البدء فى استخراج التراخيص لمصنع المراد انشاءه وحتى عملية الانتاج والسبب فى ذلك تراجى المسئولين عن اداء وظائفهم.

وتابع حسن السيد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، ان القيادة السيادة عازمة على تطوير الصناعة وتقدم أوجه الدعم المطلوبة وكذلك مجلس النواب أقر كافة التشريعات اللازمة لتنشيط الصناعة ولكن تراجى الجهات المعنية بتنفيذ المخططات الموضوعة هو سبب المشكلة.

واضاف أن المستثمر المحلى يحتاج التشجيع بسرعة استخراج اوراقة لأقامة مصنع، يحتاج توصيل كافة المرافق المطلوبة للتشغيل، يحتاج إلى من يأخذ بيده من المسئولين معقبا:"يحتاج افعال لا اقوال".

وكان المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، قد عقد اجتماعًا مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشهده القيادات المختلفة بالهيئتين وبحضور المهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة، وذلك للوصول لأفضل السبل لخدمة الاستثمار الصناعي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدة محاور، أهمها خريطة الاستثمار الصناعي, والعمل على التنسيق الكامل في مجال اصدار التراخيص الصناعية الخاصة بالمشروعات الاستثمارية التي يتم طرحها من جانب الحكومة لتلبية متطلبات القطاع الاستثماري الصناعي وتدعيم عمليات الترويج الصناعي المشتركة.

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