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أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: إيران تكثف جهود منح حزب الله قدرات صواريخ دقيقة التوجيه

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:59 م
صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله
رويترز
اتهم الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إيران بتكثيف الجهود الرامية لإقامة منشآت للصواريخ دقيقة التوجيه لجماعة حزب الله في لبنان.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش في إفادة للصحفيين "ما نراهم يفعلونه هو تسريع الخطى... بصفة عامة".

وتابع "هذا يعني... الإسراع من حيث المباني والمرافق والمواقع ومنشآت التحويل والتصنيع، وهذا يعني المزيد من الأشخاص والعناصر المشاركة في ذلك. المزيد من المواقع".

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