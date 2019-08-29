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لحظة إلقاء الشرطة السعودية القبض على المتورطين في المشاجرة الجماعية بـ السلام مول

الخميس 29/أغسطس/2019 - 04:05 م
الشرطة السعودية تلقي
الشرطة السعودية تلقي القبض على المتورطين في شجار السلام مول
دعاء أبوهشيمة
تمكنت الشرطة السعودية من القبض على ثمانية مواطنين؛ لتورطهم في مشاجرة جماعية بمول السلام في مدينة جدة.

وذكر الحساب الإخباري، لإمارة منطقة مكة، على "تويتر" أنه قد تم إيقاف المتورطين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا، مساء أمس الأربعاء، لقطات مصورة توثق لحظة اندلاع شجار عنيف بين عدة أشخاص في أحد المراكز التجارية بمدينة جدة السعودية.

وأظهر مقطع الفيديو تشاجرا بالأيدي بين عدد من الشباب، الذين لم تتضح هويتهم، فيما ظهر شاب ممددا على الأرض عاري الصدر، ولم تعرف طبيعة حالته.

ويشير بعض المعلقين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن سبب الشجار يعود إلى محاولة بعض الشبان اقتحام قسم العائلات، وهو ما رفضه أحد الشباب، وواجههم بالتهديد الذي انتهى بعراك بالأيدي، دخل فيه آخرون.



لحظة إلقاء الشرطة السعودية القبض على المتورطين في المشاجرة الجماعية بـ السلام مول

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