رئيس جامعة كفر الشيخ: تنفيذ برنامج للارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي للطلاب

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الدكتور محمد عبد العاطي، منسق عام بيت العائلة المصرية، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية و وفد رفيع المستوى من بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ برئاسة القمص بطرس بطرس بسطوروس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط.



جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، والشيخ أشرف النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية بكفر الشيخ، وعدد من نواب رئيس الجامعة الحاليين والسابقين، وعمداء الكليات.



وناقش رئيس الجامعة مع الوفد سبل التعاون لخدمة المجتمع في مختلف المجالات، وبحث تفعيل البروتوكول الموقع بين الجامعة وبيت العائلة المصرية خلال العام الجامعي الجديد، لافتًا إلى تنفيذ برنامج شامل لطلاب الجامعة من خلال مجالس اتحادات طلاب الكليات للارتقاء بالمستوي الفكري والثقافي للطلاب وحثهم علي العمل من أجل رفعة وتقدم الوطن.

