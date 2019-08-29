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حوادث

تجديد حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة في غرق طفل ببالوعة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 04:46 م
الطفل الغريق
الطفل الغريق
ندي حمودة _ أحمد مهدي
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح العمرانية، حبس مدير شبكات الصرف الصحي في الجيزة ١٥ يوما لاتهامه في مصرع طفل غرقا ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية.

وكانت قررت النيابة باشراف المستشار هشام حاتم القائم باعمال المحامي العام لنيابات الطالبية والعمرانية، استدعاء رئيس حي العمرانية ومدير ادارة المرافق ومدير ادارة المتابعة ومدير ادارة الطرق ومدير ادارة الانارة بالحي بالاضافة لاستدعاء مدير هيئة الصرف الصحي بمحافظة الجيزة لسماع أقوالهم حول الواقعة وبيان مسئوليتهم حول وفاة الطفل والمتسبب فيها.

واستمع المستشار ابراهيم خلف رئيس نيابة العمرانية لأقوال والدي الطفل اللذان اتهما شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتسبب في مقتل ابنهما

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل المتوفي لتحديد أسباب الوفاة كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وسماع شهادة عدد من شهود العيان والغطاسين من قوات الإنقاذ النهري ممن عثروا علي الطفل داخل البالوعة بعدما جرفته المياه لمكان آخر.

تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا من غرفة النجدة بسقوط طفل ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية الرياضي، انتقلت علي الفور قوات الامن الي مسرح الواقعة وتبين انه أثناء سير طفل علي بعد خطوات من والدته أمام النادي سقط في البالوعة المغطاة بقطعة خشبية وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري برئاسة اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة والتي تمكنت من انتشاله بعد فترة من البحث.

تم نقل جثة الطفل ياسين البالغ من العمر ٥ سنوات إلي المستشفي وحاول الأطباء إنقاذه إلا انه فارق الحياة.

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