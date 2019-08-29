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رياضة

فيديو| وفد الكونغو يعتدي على لجنة الحكام في منافسات الملاكمة بعد فوز بطل مصر بالذهبية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:05 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
اعتدى وفد الكونغو للملاكمة على لجنة التحكيم في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة بصالة الأمل في مدينة سلا بالمغرب.

وعقب نهاية مباراة وتتويج بطل مصر محمد عرابي وتحقيق الفوز على بطل الكونغو بنتيجة 5-0 فوجئ المتواجدون في الصالة بنزول وفد الكونغو والاعتداء على الحكام وإلقاء الزجاجات اعتراضا على النتيجة.

وتسبب وفد الكونغو في فوضى داخل الصالة وحالة ذعر لدى المتواجدين في غياب الأمن المغربي.

ورفض الوفد المصري مغادرة الصالة حيث يتواجد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور عبدالعزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة والباسل عبدالله وأحمد أسعد ورفضوا مغادرة الصالة وتمسكوا بالتواجد والحفاظ على لاعبي الملاكمة المصرية خاصة في المواجهة القادمة التي سيخوضها يسري حافظ أمام بطل الكونغو في وزن 91 كيلو.

يشار الى ان المباريات استمر توقفها لمدة نصف الساعة بسبب تصرفات وفد وجماهير الكونغو ومحاولة التأثير على لجنة الحكام قبل مباراة يسري حافظ.

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