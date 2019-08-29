سامح عاشور يعتمد حركة شباب بلا قيود في المحلة

استقبل سامح عاشور، نقيب المحامين، مجموعة من شباب المحامين، أعضاء حركة شباب بلا قيود، اليوم الخميس.



واعتمد سامح عاشور، تنسيقية الحركة في المحلة، كما وافق لهم على إقامة معرضين للكتب القانونية والبدل بأسعار مدعمة لشباب المحامين بالمحلة.



جاء هذا اللقاء، ضمن اللقاءات العديدة التي يعقدها نقيب المحامين مع شباب المهنة، لتواصل معهم، والاطلاع على مشاكلهم.



يشار إلى أن حركة شباب بلا قيود، تهدف لبناء جسر تواصل بين النقابة وشباب المحامين، وعرض ما تقوم به النقابة من انجازات خدمية ومهنية عليهم.