صفار الجلد وآلام الأصابع.. 7 أعراض تخبرك أن جسمك في خطر

الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء، لا نعرف قيمة هذه العبارة إلا مع تعرضنا لنزلة برد، أو وعكة صحية لبعض الوقت، فى هذه اللحظة نبدأ بالعناية بالصحة العامة للجسد.



ولكن لماذا نصل إلى هذه المرحلة، فهناك بعض العلامات التي تعد بمثابة جرس إنذار يحذرك، ويتطلب عليك استشارة الطبيب فورًا، فالوقاية خير من العلاج.



وفيما يلى نستعرض 7 علامات فى حالة ظهورها يجب زيارة الطبيب فورًا :



1- اللسان الصدفى

عندما يتحول لسانك إلى قطع صدف صغيرة على هيئة قشور، ويتضخم حجمه ليصبح أكبر من الفك السفلى، عليك استشارة الطبيب حيث من الممكن أن تتلقى علاجا بسيطا ويزول كل شىء، إلا إذا استمر الأمر فأنت تعانى من اضطراب في الغدة الدرقية.



2- الخط الاسود على الأظافر

اذا كان السبب بعيدا عن إصابتك باى جرح، فالأمر فى غاية الخطورة، وقد يعنى إصابتك بسرطان الجلد، أو بسبب نزيف الدم، لذلك عليك الذهاب لأخصائى.



3- سواد الجلد

فى حالة ظهور بقع بنية أو صفراء على الجلد خاصة فى منطثتى الإبطين أو الرقبة، قد تكون علامة على خلل فى نسبة الأنسولين، ولابد من العلاج السريع لأنها قد تؤدى لمرض السكري.



4- حبوب الفك والخدين

بالنسبة للنساء يمكن أن تكون علامة عدم توازن الهرمونات، أما لدى الرجال فبسبب كثرة إنتاج هرمون الذكورة التستوستيرون، الذى يحفز هذه الغدد الدهنية.



5- ألم الأصابع

على الرغم من استهتار الكثيرين بهذا الأمر إلا أنه الأكثر خطورة، فقد تكون علامة على سرطان الرئة، أو وصول بعض المواد المواد الكيميائية في مجرى الدم، وفورًا عليك التوجه إلى الطبيب.



6- صفار الجلد و أسفل العينين

عند حدوث ذلك عليك التوجه للطبيب فورًا، لأن هذا اللون قد يعنى تسمم الدم، أو أن هناك مشاكل بالكبد، لذلك فالتشخيص المبكر يمنع المضاعفات الصحية الخطيرة.



7- الهالات السوداء أسفل العين

عند مشاهدة هالات سوداء أسفل العين، فقد يكون بسبب عدم الحصول على عدد ساعات كاف من النوم، أو اتباع نظام غذائي سييء، الأمر الذى يظهر فورًا أسفل العين، والأمر لا يتطلب زيارة الطبيب بل رسالة لك للإهتمام بصحتك العامة.