فتاوى يومية تشغل الأذهان..الحكمة من قضاء الحائض الصوم وليس الصلاة.. هل يجوز الدعاء بأكثر من شيء في صلاة الحاجة؟.. حكم الزوج المقصر فى حق زوجته الثانية

زوجة ثانية: قصر فى حقي وأسامحه فهل زال عنه الإثم؟ على جمعة يجيب

اسأل المفتي.. هل يجوز الدعاء بأكثر من شيء في صلاة الحاجة؟

الحكمة من قضاء الحائض الصوم وعدم قضاء الصلاة

اسال الإفتاء: ما حكم تسديد الدين من مال الزوج



تشغل فتاوى كثيرة أذهان المؤمنين الذين تتبادر إلى نفوسهم أسئلة تتعلق بأمور الدين حتى تشفى صدورهم وتطمئن، ويرصد "صدى البلد"، أبرز الأحداث والفتاوى خلال الـ 24 ساعة الماضية.



فى البداية، أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، عن سؤال ورد إليه خلال أحد الدروس الدينية: "أنا زوجة ثانية ورزقني الله بطفلة من هذا الزواج وزوجي يقصر في القسمة بيني وبين زوجته الأولى، وأنا أسامحه أمام الله، فهل هذه المسامحة تكفيه في زوال الإثم عنه، خاصة أن الزوجة الأولى تدعوه إلى عدم العدالة في القسمة وهو يستجيب؟".



وأوضح الدكتور على جمعة أن "النبي صلى الله عليه وسلم فكر فى طلاق سودة فتنازلت عن نصيبها فى القسم عن عائشة رضى الله تعالى عنها حتى تظل أما من أمهات المؤمنين"، مُشيرًا إلى أن هذه الموافقة والتنازل تبرئ ساحة الرجل، ولكن عندما تسأل المرأة هذا السؤال فمعناها أنه فى القلب شيء وأنها لا ترضى أو أنها رضيت غصب عنها وهذا فيه من عدم كمال الأخلاق".



وأكد أنه يجب على الرجل الذى عنده زوجتان أن يعدل بينهما، والعدل ليس معناه المساواة ولكن معناه إقرار السعادة وإعطاء ما يلزم حتى تستمر الحياة.



ومن جانبه، قال أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الدعوة بأكثر من شيء في صلاة الحاجة لأن فضل الله واسع.



وأضاف الشيخ أحمد وسام فى إجابته عن سؤال "هل يجوز الدعاء بأكثر من من شيء فى صلاة الحاجة؟" أنه يجوز الدعاء بأكثر من شيء، لأن الله واسع في فضله.



وأشار أمين الفتوى إلى أن الأولى من آداب الدعاء عند الحاجة تسليم الأمر للمولى عز وجل، فهو سبحانه أعلم بالخير لكل إنسان.



بينما أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال: "هل صحيح أنه لم يرد نص في القرآن يحرم صيام الحائض؟"، بأن ذلك غير صحيح.



واستشهد الشيخ محمد وسام بقول السيدة عائشة رضى الله عنها : " إذا أصاب النساء الحيض فكانت النساء تترك الصلاة والصيام، وكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة".



وأوضح أمين الفتوى، أن المرأة الحائض تسقط عنها الصلاة المفروضة بالإجماع، ولا يطلب منها إعادتها بخلاف الصيام.



ومن جانبه قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن النصوص فرقت بين قضاء الصلاة والصوم بالنسبة للحائض، فأوجبت عليها قضاء الصيام وأسقطت عنها قضاء الصلاة رحمة بها.



وأوضح مجدى عاشور، فى إجابته عن سؤال « لماذا لم يوجد قضاء فى الصلوات بعد انتهاء الحيض مثل قضاء الصوم ؟»، أن هذا يعتبر تخفيفًا من الله عز وجل على المرأة، فقال العلماء إن شهر رمضان الصيام أيامه معدودة لا تتكرر وعدده محصور ثلاثين يومًا أما الصلاة فهى كل يوم فقالوا ستثقل عليها الصلاة لأن عدد الصلوات أكبر بكثير من عدد أيام الصوم وذلك تخفيفًا على المرأة.



ومن ثم، قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال: "هل يجوز سداد دين خاص بي من زكاة مال زوجي؟"، إنه يجوز فى حاله عدم تحديد الزوج للأفراد مستحقي الزكاة.



وأضاف الشيخ محمود شلبى، أن سداد الدين من زكاة المال الخاصة بالزوج جائزة عند عدم تحديد أفراد، لافتًا أن إذا لم يحدد الزوج أحد فمن الممكن تسديد هذا الدين.



وتابع الشيخ محمود شلبي، أن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة الثمانية فى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها.