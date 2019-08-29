ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يهنيء عاهل البحرين بمناسبة العام الهجري الجديد

الخميس 29/أغسطس/2019 - 04:37 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ
تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، اليوم الخميس، برقية تهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1441هـ.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب خلال البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لملك البحرين بهذه المناسبة الجليلة، سائلا الله أن يعيدها عليه بدوام الصحة والسعادة، متمنيا لشعب البحرين المزيد من التقدم والنماء.

ترشيحاتنا

لحظة إلقاء الشرطة السعودية القبض على المتورطين في المشاجرة الجماعية بـ السلام مول

ترتيب زمني .. القصة الكاملة في مفاوضات الاهلي مع روجر شميت وحقيقة فشل التعاقد

الأفواه لن تصمت والألسن لن تتوقف.. أول تعليق من محمد رمضان على منتقدي حفله بالساحل

بمينى جيب.. منة فضالى تشعل إنستجرام.. صور

حالتين فقط يطبق عليهم القانون الجديد.. الحكومة تحسم الجدل حول وقف معاشات هذه الفئات

رانيا يوسف تحمس جمهورها بعمل فني جديد.. تعرف على التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هندى صبرى تخطف الأنظار بمهرجان فينسيا السينمائي.. صور

بـ هاف ستومك مكشوف الصدر.. مايا دياب بإطلالة جريئة تثير متابعيها

إقبال كبير على معرض كلنا واحد في عابدين لشراء مستلزمات المدارس.. صور