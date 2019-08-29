العربي للمسئولية المجتمعية يستعد لإطلاق اليوم العالمي للشباب في نسخته الثانية

يستعد المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، وجامعة المستقبل، خلا شهر سبتمبر المقبل، للاحتفال باليوم العالمي للشباب بالتعاون مع عدد من الهيئات و المنظمات الدولية الشريكة في العمل الخدمي مع جمهورية مصر العربية من خلال تنظيم فاعلية عالمية لإلقاء الضوء على مجهودات و دور الشباب و خاصة الشباب العربي والمصري في مجتمعاتهم



ونجحت الدكتورة راندا رزق دكتور الإعلام بجامعة القاهرة، في نقل الاحتفال باليوم العالمي للشباب من الأجندة الدولية لمنظمة الأمم المتحدة إلى الأجندة المصرية ليصبح احتفالا مصريا خالصا سنويا.



ونظم المجلس العام الماضي بالتعاون مع المكتب الإعلامي لمنظمة الأمم المتحدة بالشرق الأوسط، احتفالية اليوم العالمي للشباب لجامعة المستقبل و بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلامية البارزة و على رأسهم الدكتورة راضية عاشوري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالشرق الأوسط، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بالبرلمان المصري.



وأكدت مديرة المكتب الاعلامي للأمين العام للأمم المتحدة، نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، دور مصر الريادي في دعم الشباب ودمجهم بالمجتمع، مشددة على أن شهر سبتمبر المقبل سيشهد استراتيجية جديدة لتكثيف أعمال الشباب، لافتة إلى وجود نقص في فرص العمل بالنسبة للشباب، على الرغم من انخفاض نسبة البطالة في العامين الأخيرين.



ومن المقرر أن يشهد يوم الشباب العالمي المقرر تنظيمه في ستبمبر المقبل، عرض نماذج ناجحة لتجارب الشباب خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتكريم الكثير من قيادات المسئولية المجتمعية في المجتمع المصري.