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رياضة

سلمى فرج تحصد فضية الخطف في دورة الألعاب الأفريقية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 04:44 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
أضافت الرباعة سلمى فرج، ميدالية فضية جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب.

وجاءت الرباعة المصرية في الترتيب الثاني لمنافسات الخطف في وزن ٨١ كجم بعدما رفعت ثقلا وزنه ٩٦ كجم.

وتوجت لاعبة نيجيريا بالميدالية الذهبية بعدما رفعت ثقلا وزنه ٩٧ كجم، بينما لم تتمكن سلمى من رفع ثقل وزنه ٩٨ كجم، حيث لا تزال تنافس على ميداليتي الـ"كلين" و"المجموع".

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