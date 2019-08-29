اهم الاخبار .. أسعار الأنسولين ومواد البناء.. رد محمد رمضان على منتقديه.. واتهامات جديدة لـ محمد صلاح

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس 29-8-2019، عددا من الأخبار المهمة في العديد من المجالات، نستعرض أهمها من خلال الموجز التالي.



لتعظيم الاستفادة منها.. رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير أراض بالإسكندرية



عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة عدد من الملفات..للمزيد



مجلس الوزراء يوضح.. حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة



نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن حدوث ارتفاع في أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة..للمزيد



الوزراء: لا صحة لزيادة أسعار الأنسولين في الأسواق المصرية

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي..للمزيد



الأفواه لن تصمت والألسن لن تتوقف.. أول تعليق من محمد رمضان على منتقدي حفله بالساحل

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له من خلال حفله الأخير بالساحل الشمالى عبر حسابه الشخصى..للمزيد



لحظة إلقاء الشرطة السعودية القبض على المتورطين في المشاجرة الجماعية بـ السلام مول

تمكنت الشرطة السعودية من القبض على ثمانية مواطنين؛ لتورطهم في مشاجرة جماعية بمول السلام في مدينة جدة..للمزيد عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة عدد من الملفات..للمزيد اضغط هنا نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن حدوث ارتفاع في أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة..للمزيد اضغط هنا نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي..للمزيد اضغط هنا نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له من خلال حفله الأخير بالساحل الشمالى عبر حسابه الشخصى..للمزيد اضغط هنا تمكنت الشرطة السعودية من القبض على ثمانية مواطنين؛ لتورطهم في مشاجرة جماعية بمول السلام في مدينة جدة..للمزيد اضغط هنا



أفضل 10 دول في العالم لأصحاب المعاشات.. رعاية صحية وتأشيرة ببلاش

تخيل أن العمر مضى بك وأصبحت متقاعدًا، وتبحث فقط عن مكان هادئ وجميل ومكتمل الخدمات مقابل سعر زهيد..للمزيد



إعلان التفاصيل خلال ساعات.. برشلونة يحسم جدل صفقة نيمار رسميا



نهى نادي برشلونة الإسباني إتفاقه مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بشأن الحصول على خدمات نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا..للمزيد



انتهاء أزمة الانتظار بمطار سوهاج.. إنشاء صالة لاستقبال وتوديع المسافرين



تستعد وزارة الطيران المدني خلال الفترة المقبلة لبدء تنفيذ أعمال تطويرات في مطار سوهاج الدولي..للمزيد تخيل أن العمر مضى بك وأصبحت متقاعدًا، وتبحث فقط عن مكان هادئ وجميل ومكتمل الخدمات مقابل سعر زهيد..للمزيد اضغط هنا نهى نادي برشلونة الإسباني إتفاقه مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بشأن الحصول على خدمات نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا..للمزيد اضغط هنا تستعد وزارة الطيران المدني خلال الفترة المقبلة لبدء تنفيذ أعمال تطويرات في مطار سوهاج الدولي..للمزيد اضغط هنا